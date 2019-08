HS paikalla Unkarin F1-kisoissa: Räikkösen reagointi sateessa ajettuun harjoitukseen oli taattua Kimiä

Fakta

Hungaroring kierretään 70 kertaa



Unkarin F1-kisa ajetaan Budapestissa, keskustasta on matkaa kisapaikalle noin 20 kilometriä.



Nykyisellä radalla on pituutta 4,381 kilometriä.



F1-kisassa rata kierretään 70 kertaa.



Vain Monacon ja Singaporen F1-osakilpailuissa on vaikeampaa ohittaa kuin kapealla Hungaroringillä.



Vain kolme kertaa paalupaikalta lähtenyt ei ole voittanut Unkarissa