Urheilu

Manse PP varmisti nousun Superpesikseen

Tamperelainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Miesten

https://twitter.com/manseppmiehet/status/1158015339076173826

pesäpallojoukkue Manse PP varmisti sunnuntaina nousun ensi kaudeksi miesten Superpesikseen.Joukkue voitti kotiottelussaan Ylivieskan Kuulan 2–0 (3–0, 7–1), mikä takasi joukkueen voittavan miesten Ykköspesiksen runkosarjan. Jo pelkkä ensimmäisen jakson voittaminenkin olisi riittänyt nousun varmistamiseen, mutta joukkue intoutui toisella jaksolla tuomaan seitsemän juoksua vieraiden yhtä vastaan.Tamperelaiset ovat kuluvalla kaudella hävinneet vain yhden ottelun. Runkosarja päättyy 14.8.pääsarjatason pesäpallo on viime vuosikymmeninä ollut Tampereella harvinaista. Viimeksi kaupungissa on nähty miesten pääsarjatason joukkue vuonna 1991, kun Mansen Pesäpallo kävi yhden kauden ajan maan korkeimmalla sarjatasolla.Tulevalla kaudella Manse PP:llä on joukkue sekä miesten että naisten Superpesiksessä.