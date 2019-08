Erikoinen tilanne suomalaisessa jenkkifutiksessa: kolmen joukkueen sijoitukset ratkaistiin pelikorteilla Skype-palaverissa

Urheilu

Erikoinen tilanne suomalaisessa jenkkifutiksessa: kolmen joukkueen sijoitukset ratkaistiin pelikorteilla Skype

Amerikkalaisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Runkosarjan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

jalkapallon miesten I divisioonassa jouduttiin runkosarjan päätteeksi turvautumaan erikoiseen menetelmään sarjasijoitusten ratkomiseksi, kun kolmen joukkueen kohtalo selvisi vasta arvonnan jälkeen.Koska Mikkeli Bouncers, helsinkiläinen East City Giants ja Länsi-Uusimaan joukkue United Newland Crusaders päätyivät kahdeksan runkosarjaottelun jälkeen kahteen voittoon ja neljään pisteeseen, oli edessä arvonta.Menettely perustuu Suomen amerikkalaisen jalkapallon liiton SAJL:n kilpailusääntöihin https://sajl-fi-bin.directo.fi/@Bin/c02ddb0b44689e10f411d46fa39023bf/1564983598/application/pdf/8792314/Kilpailus%c3%a4%c3%a4nn%c3%b6t%202019.pdf ”Se arvottiin ihan vanhalla perinteisellä pelikorttimenetelmällä”, miesten I divisioonan sarjapäällikkö Jyrki Forsberg https://www.hs.fi/haku/?query=jyrki+forsberg kertoi maanantaina HS:lle.”Annoimme kolme korttia, joissa on kolmonen, nelonen ja vitonen eli korttien arvot. Sen jälkeen arvottiin, kuka saa valita ensimmäisenä ja kuka toisena ja sen jälkeen sitten viimeinen saa sen, mikä jäljelle jää.”sijat 3–5 ratkaistiin arvalla, koska seurojen ottelut menivät tasaisesti ristiin, eikä voittojen vahvuudesta eli joukkueen voittamien vastustajien voittoprosentista eikä vierasvoittojen määrästä löytynyt eroja.Sääntöjen mukaan arvonta on kyseisessä tilanteessa ainoa tapa ratkaista sijoitukset. Arvonta pitäisi suorittaa liittohallituksen valvonnassa kolikonheitolla, mutta arvontatapaa muutettiin nyt, kun mukana oli kolme joukkuetta.”Jos kaksi olisi ollut, olisi voinut harrastaa perinteistä kolikonheittoa, mutta kolmen kanssa se alkaa jo mennä monimutkaisemmaksi”, Forsberg kertoi.

Missä arvonta suoritettiin?

SAJL

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Forsberg