MLS-jalkapalloilija nappasi mikrofonin maalijuhlan perään ja patisti kongressia kitkemään aseellisen väkivallan

Urheilu

MLS-jalkapalloilija nappasi mikrofonin maalijuhlan perään ja patisti kongressia kitkemään aseellisen väkivalla

Jalkapallon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvaltain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy