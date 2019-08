Therese Johaug juoksi hurjan mäkikisan jälkeen kymppitonnilla ajan, joka olisi viime vuonna tuonut lähes EM-mitalin: ”Tuommoinen on kova laaki”

Fakta

Johaug juoksijana



Hiihtäjä Therese Johaug voitti Norjan yleisurheilumestaruuden naisten 10 000 metrin juoksussa.



Johaugin voittoaika 32.20,87 on Norjan kaikkien aikojen tilaston viidenneksi kovin tulos.



Kauden kotimainen kärkiaika on Camilla Richardssonin 33.08,26. Johanna Peiponen voitti Kalevan kisat ajalla 33.59,63.



Tämän kauden maailmantilastossa Johaug on sijalla 69. Tilastokärki on Etiopian Letesenbet Gidey (30.37,89).



Eurooppalaisista juoksijoista Johaug on tämän kauden tilastossa sijalla 17. Tilaston kärjessä on Turkin Yasemin Can (30.59,20).