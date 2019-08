Kokenut valmentaja odottaa Huntingtonille ja Sillmanille seuraa 6 000 pisteen kerhoon – naisten seitsenottelu on uudessa nousussa Suomessa

Urheilu

Kokenut valmentaja odottaa Huntingtonille ja Sillmanille seuraa 6 000 pisteen kerhoon – naisten seitsenottelu

Naisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Heikkiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Miia Sillmanin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Satu Ruotsalaisen