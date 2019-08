Urheilu

Vaimolle tuli koti-ikävä: Wayne Rooney palaamassa Englantiin kesken MLS-sopimuksen

Jalkapallon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rooney

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Derby

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy