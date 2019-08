Vanhemmat myivät kaksi omakotitaloa pohjoisessa, että Laura Lahtinen, 16, pääsi lopulta uimaan kilpaa Helsinkiin

Urheilu

Laura Lahtinen pelkäsi pienenä vettä, muttei enää

Mäkelänrinteen

”Jäin 0,1 pistettä täysistä pisteitä. Kukaan ei ole saanut koskaan vielä täydellisiä.”

Kahden

”Täytyy mennä sinne, missä on riittävän vaativia kisoja.”

Lahtinen

”Asunnon myynti oli ainoa, joka hirvitti lähdössä, ja siitä tuli meille tappiota.”

Viimeistään

Helsinkiin

”Lauraa ei ole tarvinnut koskaan tuputtaa harjoituksiin.”

Kilpauinnin

Lahtinen