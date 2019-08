Tähtipelaajia vilisevään Valioliigaan on tarjolla uusia huippuja, HS esittelee kolme pelaajaa, joita kannattaa nyt seurata

Urheilu

Tähtipelaajia vilisevään Valioliigaan on tarjolla uusia huippuja, HS esittelee kolme pelaajaa, joita kannattaa

Englannin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nicolas Pépé tuo vauhtia Arsenalin hyökkäyslaidalle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Moise Kean voi nousta jo nyt tähtipelaajaksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aaron Wan-Bissaka taklaa nyt Old Traffordilla

Hintalapun