Katselin peliä, joka ei kiinnostanut edes surevia omaisia

katsomoissa joutuu harvoin tilanteeseen, jossa ympärillä on vain kourallinen ihmisiä.Sellaista penkkiurheilukokemusta tarjoillaan tällä viikolla Helsingissä, kun Suomi isännöi miesten maahockeyn nelostason EM-kisoja Käpylän Velodromilla.Kun kyseessä on suomalaisille vieraan lajin arvokisat maanosan alimmassa mahdollisessa divisioonassa ja kentällä kirmaavat isäntämaan sijaan muut joukkueet, on yleisökato ymmärrettävää.Miksi kenenkään pitäisi vaivautua paikan päälle katsomaan ”Euroopan huonointa maahockeyta”?Siksi, että kokemus on taatusti eksoottinen ja harvinainen, sillä Suomessa pelattiin maahockeyn miesten arvokisoja viimeksi vuonna 1952, kun Helsinki isännöi olympialaisia.Ja siksi, että urheilu on parasta paikan päällä myös silloin, kun kentällä kirmaavat maailmanlistalla 64:ntenä olevan Unkarin ja sijalla 81 olevan Norjan eli rankingiltaan Euroopan heikoimman maan pelaajat.kisat ovatkin tasoltaan valovuoden olympialaisten maahockeypelien alapuolella, nähdään Velodromilla huomattavasti laadukkaampaa peliä kuin kotoisessa sarjassa.Myös se kelpaa erinomaiseksi syyksi tutustua itselleen vieraaseen lajiin.Suomalainen pääsarjamaahockey oli ainakin muutama vuosi sitten alemman loppusarjansa osalta kilpaurheilun sijaan harrasteliikuntaa – aivan kuin työpaikan sählyvuoro olisi siirretty jalkapallokentälle.Pelaajien rytminvaihdoskyky heidän tasoonsa nähden liian isolla kentällä oli kuin itseltään jalat alta juosseella kestävyysjuoksijalla ja käännökset yhtä ketteriä kuin valtameriliikenteeseen tarkoitetulla rahtilaivalla.Pelin jälkeen ei tarvinnut ihmetellä, miksi istuin yksin Velodromin lehtereillä.Alasarjapeleissäkin nähdään yleensä ainakin muutama puoliväkisin paikalle raahattu katsoja, mutta maahockeyn alempi loppusarja ei näyttänyt kiinnostavan edes niitä ”surevia omaisia”.Vaihtopenkkien luona tosin leikki pari pikkupoikaa, joten ehkä tulevaisuus on valoisampi.paikalle on saapunut kisoihin osallistuvien pelaajien lisäksi muitakin. Suomen avausottelun yleisömäärä oli aidosti positiivinen yllätys, vaikka katsomoissa luonnollisesti olikin paljon tilaa.Pääsylippujen hinnasta pelien seuraaminen ei jää kiinni, sillä hinnoittelu on maltillista. EM-kisoja voi myös suositella käsiohjelmien kerääjille, joille on tarjolla kisojen tasoon nähden mukavan kattava paketti.Monisivuisesta lehtisestä voitaisiin ottaa mallia niinkin suuren seuran kuin HJK:n toimistolla. Mestarien liigan karsinnassa jaettu A4-moniste oli jalkapallokulttuurin puolesta puhuvalta seuralta heikko suoritus.