Euroopan amatöörikakkonen Krista Junkkari lähtee neljäksi vuodeksi Yhdysvaltoihin ja toivoo sen jälkeen voivansa elää golfilla

Urheilu

Euroopan amatöörikakkonen Krista Junkkari lähtee neljäksi vuodeksi Yhdysvaltoihin ja toivoo sen jälkeen voivan

Suomalainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Elimäkeläistä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ennen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Golfin

Golfia