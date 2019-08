Vantaalainen Nuppu Hepo-oja ui, juoksi ja pyöräili 515 kilometriä ja nyt hän on maailman ensimmäinen Siberman-nainen Siberman on ultratriathlonkilpailu, joka käydään Siperiassa. Siinä uidaan ensimmäisenä kisapäivänä 10 kilometriä ja pyöräillään 145 kilometriä. Toisena kisapäivänä ohjelmassa on 276 kilometriä pyöräilyä ja kolmantena 84 kilometrin ultrajuoksu.