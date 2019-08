Urheilu

Kriketti tähyää jälleen kohti olympialaisia

Kriketti

Olympialajiksi

tähyää jälleen paluuta olympialajiksi, tällä kertaa vuoden 2028 kisoihin Los Angelesiin, kertoo uutistoimisto Reuters. Laji on ollut mukana olympialaisissa vain vuoden 1900 kisoissa Pariisissa.Otteluitakin on pelattu vain yksi – siinä Britanniaa edustanut Devon and Somerset Wanderers kukisti Ranskan edustajan Union des Sociétés Françaises de Sports Athlétiquesin 158 juoksulla lukemin 262–104.Kriketin paluu olympialajiksi on lajin kansainvälisen kattojärjestön ICC:n agendalla.Reuters kertoo Intian kansallisen lajiliiton BCCI vastustavan ajatusta, koska se pelkää menettävänsä itsemääräämisoikeutensa ja joutuvansa vastaamaan toiminnastaan maansa olympiakomitealle.”Vielä on paljon tehtävää ennen kuin kriketti saadaan olympiakisojen lajiohjelmaan. Los Angeles vuonna 2028 on luultavasti aikaisin mahdollinen vaihtoehto, ja ICC jatkaa työtään lajin olympiatavoitteen eteen”, World Cricket Commitee tiedotti Reutersin mukaan.on kaavailtu noin kolmessa tunnissa ratkeavaa Twenty20-ottelumuotoa.Kriketti on palaamassa myös Kansainyhteisön kisoihin, joissa se on ollut mukana vain kerran, vuonna 1998 Kuala Lumpurissa. Naisten Twenty20-kriketti voi olla mukana jo vuonna 2022 Birminghamissa.Lisäksi laji on palaamassa Aasian kisoihin Hangzhoussa niin ikään vuonna 2022.Kriketin tänä vuonna pelatut miesten MM-kisat päättyivät Englannin juhliin. Englanti voitti MM-tittelin ensimmäisen kerran.