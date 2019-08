Urheilu

Urheiluministeri kommentoi Wayne Rooneyn numerovalintaa: ”Pyytäisin heitä tarkastelemaan itseään”

Britannian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vedonlyöntiyhtiöt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Derbyn