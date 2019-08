Urheilu

Dopingskandaali vei thaimaalaisilta painonnostajilta mahdollisuuden osallistua MM-kotikisoihinsa

painonnostajat eivät saa osallistua syyskuussa järjestettäviin lajin MM-kisoihin.Kansainvälinen painonnostoliitto IWF vahvisti asian uutistoimisto AFP:lle. MM-kilpailujen isäntäkaupunki on Pattaya, joten thaimaalaisnostajat eivät pääse kotikisoihinsa.Ratkaisun taustalla on dopingskandaali, jossa viime marraskuusta lähtien yhdeksän thaimaalaista painonnostajaa on kärynnyt dopingista. Heidän joukossaan on kaksi hallitsevaa olympiavoittajaa.Thaimaan lajiliitto ilmoitti aiemmin vetäytyvänsä oma-aloitteisesti Pattayan MM-kisoista ja Tokion olympialaisista.Viime kuussa Thaimaan amatööripainonnostajien liitto TAWA kuitenkin muutti asennettaan. TAWA toivoi, että osallistumisoikeus myönnettäisiin urheilijoille, jotka eivät ole antaneet positiivista dopingnäytettä.IWF kuitenkin ilmoitti keskiviikkona, että MM-panna säilyy voimassa.