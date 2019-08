Pelastuslaitoksen venymiskykykin loppui – palomies Jari Saario piipahti kaksi kertaa töissä kesken Tanskasta alkaneen yksinsoudun

Urheilu

Pelastuslaitoksen venymiskykykin loppui – palomies Jari Saario piipahti kaksi kertaa töissä kesken Tanskasta a

Äärimmäisyyttä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Paljon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Palomies

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sään

Viime

Mitä