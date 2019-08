Urheilu

Enni Rukajärvi jahtaa caba-tonnia ja laskee vapailla puuterilla: ”Kovasti tekee mieli jo päästä laskemaan”

Kutsukilpailut

Hauskanpitoa

näyttää olevansa taitava skeittaaja lumi- ja rullalautailijoiden yhteisessä tilaisuudessa kesäisessä Kaivopuistossa Helsingissä.Kaksinkertaisen olympiamitalistin omin elementti on silti lumi, jota maajoukkuelaskijat lähtevät hakemaan Uuden-Seelannin leiriltä elokuussa.”Kovasti tekee mieli jo päästä laskemaan”, Rukajärvi sanoi.Big airin ja slopestylen maailmancup-kausi on sen verran pirstaleinen, ettei Rukajärvi aio laskea kaikissa kilpailuissa.Jo elokuussa olisi tarjolla big air -hyppykilpailu, joka pidetään sopivasti Uuden-Seelannin Cardronassa. MM-kisoja ei lumilautailussa tulevalla kaudella ole, ja Pekingin olympialaisiinkin on vielä kaksi ja puoli vuotta., 27, terävin katse on jo ensi vuoden puolella ja kutsukilpailuissa. Aspenin jokavuotisiin X-Gameseihin pääsee maailman laskijoiden parhaimmisto, ja slopestylen ensikertalaisena vuonna 2011 voittanut suomalainen lienee mukana tälläkin kertaa.Palkintokaapista löytyy yhden kullan lisäksi himmeämpiä mitaleita vuosien varrelta, viimeisimpänä tämän kevään pronssi. Kuusamolainen tuskin himmailee tammikuun lopussa Coloradossa.Toinen päätavoite on kuukautta myöhemmin järjestettävä välinevalmistajan sponsoroima US Open. Rukajärvi oli tämänkin kisan ykkönen slopestylessä läpimurtovuotenaan 2011.ja niissä menestyminen siis kiinnostavat, mutta lumilautailijoille tyypillisesti vielä tärkeämpää on hauskanpito ja ennen kaikkea temppujen onnistuminen. Rukajärvellä on niihin liittyen pitkäaikainen tavoite.”Caba-tonni on vieläkin tuolla takaraivoissa. Jos saisi tehtyä sen vihdoin kilpailussa, Rukajärvi toivoi näyttävästä tempusta, jossa on toki onnistunut jo kuvaustilanteessa.”varten on taas puuterilumi. Rukajärvi odottaa jo loppukesästä talven vapaalaskureissuja vuoristoon.”Japani on hieno ja lumivarma paikka. Pohjois-Norja olisi lähellä ja Kanadakin houkuttelee, maailmanmatkaaja Rukajärvi luettelee mieluisia kohteita.”