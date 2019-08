Espanjan ja Saksan liigat alkavat: FC Barcelona yrittää pyyhkiä pois Anfield Roadin pettymyksen, Dortmund haastaa Bayern Münchenin

Fakta

Avauspelit tänään perjantaina



Espanjan liiga käynnistyy perjantaina ottelulla Athletic Bilbao–Barcelona kello 22.



Saksan pääsarjan avausottelu on perjantaina Bayern München–Hertha Berlin kello 21.30.



La Ligan ottelut näyttää Suomessa C More ja Bundesliigan ottelut Viasat ja Viaplay.