Patrik Laineen mukaan sopimusneuvottelut eivät ole vielä edes alkaneet: ”Olen täällä niin kauan, kunnes sopimus tulee kouraan”

Urheilu

Patrik Laineen mukaan sopimusneuvottelut eivät ole vielä edes alkaneet: ”Olen täällä niin kauan, kunnes sopimu

Levänneen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rantanen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Laineen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viime