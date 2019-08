Aateloitu jääkiekkoleijona Emma Terho muistaa, miten hän oli välillä Hemmo ottelupöytäkirjassa: ”Ettei tarvinnut kuunnella kuuluttajan takeltelua”

Urheilu

Aateloitu jääkiekkoleijona Emma Terho muistaa, miten hän oli välillä Hemmo ottelupöytäkirjassa: ”Ettei tarvinn

Suomalaiselle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Terho

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Antti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vuoden