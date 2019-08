Urheilu

Oskari Mörön oudot oireet helpottivat, kun lääkäri oli pitänyt hänelle kokkikoulua

Oskari Mörö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mörö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Juoksutaukoa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Samalla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos

Syksyn

Yleisurheilun Motonet gp -sarja päättyy sunnuntaina Leppävaaran kentällä Espoossa. Kisat alkavat klo 16.45. Oskari Mörö juoksee 400 metrin aidat illan päätteeksi klo 20.50.