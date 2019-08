Kuka oli Johan Aukusti Mikkola? Vuonna 1907 14-vuotias suomalaispoika matkasi Yhdysvaltoihin ja teki urheiluhistoriaa

Urheilu

Syöttäjä Taivalkoskelta

Amerikkalaisen baseballin kansallinen Hall of Fame-museo sijaitsee Cooperstownin pikkukaupungissa New Yorkin osavaltiossa. Museon asiakirjoihin on tallennettu kaikkien baseballin ylimmässä sarjassa Major League Baseballissa eli MLB:ssä pelanneiden nimet. Yksi nimistä on John August Michaelson.