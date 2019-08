Pukkiparty jatkui hattutempulla: Norwichin tähtihyökkääjä Teemu Pukki teki huikealla laukauksella avausmaalin ja siirtyi toisella jaksolla maalipörssin kärkeen

Urheilu

Pukkiparty jatkui hattutempulla: Norwichin tähtihyökkääjä Teemu Pukki teki huikealla laukauksella avausmaalin

Valioliigan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tilastopalvelu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/OptaJoe/status/1162735545505800198