HS kiersi Kymiringin uuden moottoriradan, jonka takasuoralla voidaan tavoitella jopa 360 kilometrin haamunopeutta

Urheilu

180 hehtaarin tilateos

https://www.hs.fi/haku/?query=iitti

Maanantaina

https://www.hs.fi/urheilu/art-2000002922454.html

Mutta

Iltapäivällä

On

Kovinta

Ei

Eniten

”Rata on hyvin tekninen ja yksi vaikeimmista. Mukava täällä olisi ajaa kilpaa.”

Mika