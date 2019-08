Tero Manninen, 51 ajoi ratamoottoripyöräilyn Suomen mestaruuteen lähes 20 vuoden tauon jälkeen, sivuvaunussa poika Joni

Urheilu

Tero Manninen, 51 ajoi ratamoottoripyöräilyn Suomen mestaruuteen lähes 20 vuoden tauon jälkeen, sivuvaunussa p

Takavuosien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HS

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lisäksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy