Urheilu

Mielenkiintoinen väite Jesse Puljujärven englannin kielen opiskelusta: ”Vähät välitti oppitunneista”

NHL-seura

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Puljujärvi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oilersista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy