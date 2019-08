Tekeekö Barcelona tilaa Neymarille, vai heittikö seura pyyhkeen kehään? Philippe Coutinho lainattiin Bayern Müncheniin

Urheilu

Tekeekö Barcelona tilaa Neymarille, vai heittikö seura pyyhkeen kehään? Philippe Coutinho lainattiin Bayern Mü

Espanjan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Coutinhon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toisaalta