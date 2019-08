Urheilu

Paul Pogba epäonnistui pilkulta, ManU:n päävalmentajan antama selitys sai ihmettelyä ja kritiikkiä osakseen

Manchester

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Wolves

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Solskjärin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

ManUn