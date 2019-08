Riihimäelle valmistui 2 500 katsojan käsipallohalli Cocks-areena, vain pieniä yllätyksiä tuli: ”Vessapaperi ei sovi telineisiin”

Urheilu

Riihimäelle valmistui 2 500 katsojan käsipallohalli Cocks-areena, vain pieniä yllätyksiä tuli: ”Vessapaperi ei

Riihimäen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Cocks-areenan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Seuraava

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy