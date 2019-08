Aki Riihilahti tunnustaa, että HJK:sta puuttuivat tällä kaudella osaavat johtajat: ”Kaikessa olisi pitänyt tehdä paremmin”

Urheilu

Äkäinen Aki

Helsingin

”Että HJK on niin hyvä, ettei sitä pysty enää sössimään.”

Herää

”Syyttely on turhaa. On selvää, että johdon ja joukkueen taustaryhmän epäonnistumisen lisäksi pelaajat eivät ole saaneet itsestään irti sitä, mitä pitäisi.”

Juuri

”Jos pannaan faktat pöytään, katsotaan sarjasijoituksia ja europelejä, meillä on ollut selkeä kehityskäyrä koko ajan.”

Riihilahden

”Hieno pelaaja. Ja hän tekee hyvän uran, huippupelaaja.”

Tälle

Riihilahti

FC Honka–HJK Tapiolan urheilupuistossa lauantaina kello 13.00. TV-kanava Jim ja Ruutu.fi näyttävät ottelun.