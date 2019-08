Urheilu

Pidä pönttö puhtaana, äläkä päädy Seiskaan

Unohtuneet

”Kyllähän jokainen jätkä totta kai nauttii, jos joku saa vähän sakkoja.”

Jääkiekon

”Jos esimerkiksi joudut Seiska-lehteen, niin siitä joutuu maksamaan pienen sakon.”

Sakkosummat

”Mielestäni se oli ihan hauska ja opettavainenkin juttu, kun ostaa viidellekymmenelle pelaajalle jätskit.”

Amerikkalaisen

”Sitten meillä oli joskus aikaisemmin ihan semmoinen [sakko] kuin yleispaska.”

Naisten

Pykälää ei koskaan tarvinnut soveltaa käytäntöön, mutta sen mukaan otteluun lähdöstä myöhästynyt pelaaja joutuu ottamaan bussin kiinni taksilla.

Korisliigan

Mikäli pelaaja erehtyy saapumaan pukukoppiin pitkissä kalsareissa, ne leikataan palasiksi.

Kiekkoilevan

Perussakkoja

”Yleensä muistamme niitä, jotka ovat olleet jeesaamassa joukkuetta vapaaehtoispohjalta tai sitten potti on käytetty johonkin joukkueen yhteiseen tekemiseen. Menty syömään tai muuta kauden jälkeen”

Rangaistukset