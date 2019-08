Kiekonheittäjä Vanessa Kamga joutui rasismin kohteeksi Finnkampenissa: ”Pelottavinta oli, että se tapahtui keskellä päivää keskellä Tukholman stadionia”

Urheilu

Kiekonheittäjä Vanessa Kamga joutui rasismin kohteeksi Finnkampenissa: ”Pelottavinta oli, että se tapahtui kes

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kamga

”Jonkun pitää todellakin uskaltaa puhua, jotta ihmiset ymmärtävät.”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yleisurheilumaajoukkueen