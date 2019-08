Suomalaista superhevosta suojelee Mustanaamion hyvä merkki eikä se tykkää, että joku tuijottaa

Urheilu

Mustanaamio suojelee Sipoon Jerryä

Sipoo

Lewis Ale

”Ei taida olla tarpeeksi taipuisa, kun ei pääse ympäri.”

Lewis Ale

”Niin kauan kuin hevosella riittää terveyttä, riittää myös lähtöjä.”

Kokenut

”Jerry on kuin perheenjäsen.”

Lewis

”Derbyn jälkeen hevosella alkaa tavallaan uusi aika.”

Viime

Korvenoja

”Voittamista ei saa pelätä.”

Palkintoja

Suuri suomalainen Derby juostaan Vermon raviradalla lauantaina.