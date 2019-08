Ultrajuoksija rikkoi 100 mailin maailmanennätyksen suorituksella, joka vastaa 57:ää peräkkäistä 2 840 metrin Cooper-tulosta

Urheilu

Ultrajuoksija rikkoi 100 mailin maailmanennätyksen suorituksella, joka vastaa 57:ää peräkkäistä 2 840 metrin C

Amerikkalainen

Tämän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tapahtuma

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Väliaikatietojen