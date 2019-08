Donald Trumpin päätös toi koripalloilija Joel Wrightin Kotkaan, kotiin Yhdysvaltoihin hänellä ei ole enää asiaa: ”Se tuntuu pahemmalta kuin mikään muu”

Urheilu

USA:n hylkäämä koripallon kiertotyöläinen

”En

”Minä olen ainoa, joka onnistui. Minä olen ainoa, joka selvisi.”

Wright

”Unelmoin kansalaisuudesta ja laillisesta asemasta Yhdysvalloissa.”

Opiskelut

”Ensin olin peloissani, mutta vähitellen tunsin itseni levollisemmaksi.”

Paluu

”Jos minua ei halutakaan pitää joukkueessa, ei minulla ole mitään paikkaa, mihin mennä.”

Vain

”En halua soittaa äidilleni, ellei minulla ole jotain hyvää kerrottavaa. Minua pelottaa olla epäonnistuja.”

Satoi

Pikavisiitti ei yllättänyt KTP:n valmentajaa

Joel Wrightin

KTP