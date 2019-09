Suurlupaus Emil Ruusuvuori ottamassa jättiloikan tenniksen ATP-rankingissa, taas finaalipaikka haastajaturnauksessa

Urheilu

Suurlupaus Emil Ruusuvuori ottamassa jättiloikan tenniksen ATP-rankingissa, taas finaalipaikka haastajaturnauk

Tenniksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Loppuottelupaikka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ruusuvuori

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viola

Suomalaiset

Rafa Nadal Openin loppuottelu pelataan sunnuntai-iltana kello 20.30.