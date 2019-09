Urheilu

Futistyttöjen esikuva Ahvenanmaalta

”Yllätyin

Engmanilla

”Kun tehdään, niin sitten tehdään kunnolla.”

Chelsea Ladiesin

”Ei valitettavasti ole yhtä paljon rahaa kuin miesfutaajilla.”

Engmanin

”Kun katsoin keiden kanssa kilpailen, niin tilanne ei tuntunut niin pahalta kuin jos olisin kilpaillut huonompia vastaan.”

Suomalainen

”Sanoisin nuorille pelaajille, että treenatkaa paljon tekniikkaa ja ensimmäistä kosketusta.”

Mestarien

Suomi aloittaa EM-karsinnat vierasottelulla Albaniaa vastaan maanantaina kello 18.00 Suomen aikaa.

Lähteet: BBC, Sporting Intelligence, Birminghammail, New Statesman, Globalsportssalaries, Irish Times, Four Four Two.