Iranin hallitus uhkaili perhettä ja painosti häviämään MM-kisoissa tahallaan: judon maailmanmestari joutui maanpakoon

Urheilu

Iranin hallitus uhkaili perhettä ja painosti häviämään MM-kisoissa tahallaan: judon maailmanmestari joutui maa

Iranilainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tapaus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

IJF:n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Silminäkijöiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mollaei

Iranin

Lähteet: AFP, IJF:n verkkosivut