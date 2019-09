KHL:ssä vilpillinen aloittaja voi saada jäähyn, myös kiekon saa ohjata maaliin jopa niin, että kääntää luistinta sopivasti

Urheilu

KHL:ssä vilpillinen aloittaja voi saada jäähyn, myös kiekon saa ohjata maaliin jopa niin, että kääntää luistin

Venäläisvetoinen

KHL:ään

Maalivahdeille

Luistimella

kiekkoliiga KHL reagoi heti kun tuli tieto, että tulevaisuudessa MM-kisoja pelataan kapeassa kaukalossa.KHL:ssä pelaa ensi kaudella kuusi joukkuetta, joiden ottelut käydään vain 26 metriä leveässä niin sanotussa NHL-kaukalossa. Kuuden joukkueen joukossa on yksi Jokerien päävastustajista, Pietarin SKA. Lisäksi NHL-kaukalossa pelaavat Admiral, Amur, Moskovan Dinamo, Barys Astana ja Sotši.Välimallin 28 metrin levyisessä kaukalossa pelaa yksitoista joukkuetta. Jokerien lisäksi vain kuusi pelaa täydessä 30 x 60 metrin kaukalossa.tehtiin täksi kaudeksi myös muutamia sääntölinjauksia. Aloitustilanteiden merkittävin uudistus on, että aloituksessa rikkeen tehnyttä pelaajaa ei vaihdeta enää pois vaan hän saa varoituksen. Jos sama pelaaja tekee uuden rikkeen, tulee kahden minuutin jäähy.Paitsiosäännön tulkintaa helpotetaan sen verran, että siniviivan päällä olevan luistimen katsotaan olevan viivalla, vaikka jalka olisikin ilmassa. Tähän asti luistimen on täytynyt aina koskea siniviivaan.tulee maalin taakse samanlainen rajattu alue kuin NHL:ssä. He saavat pelata mailallaan kiekkoa alueen sisäpuolella.Ohjauksena tulevien maalien hyväksyntää on selkeytetty siten, että kiekko voi muuttaa suuntaa laukauksen jälkeen mistä tahansa oman joukkueen pelaajan ruumiinosasta, myös kypärästä.Maali hyväksytään myös silloin, kun pelaajan luistin on maalivahdin alueella, jos hän ei muuten häiritse maalivahtia.ohjautuvien kiekkojen tulkintaa selkeytetään myös. Vain selkeä potkaisulla tehty maali hylätään. Luistimella voi ohjata kiekon maaliin jopa niin, että kääntää luistimen sopivasti kiekon tielle, kunhan ei potkaise kiekkoa.