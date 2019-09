Urheilu

Jalkapallon tasa-arvoiset maajoukkuesopimukset murskasivat yhden historiasta kumpuavan epätasa-arvon symbolin

äänekäs protestointi kannattaa.Suomen jalkapallomaajoukkueiden tasa-arvoisten sopimuksien puolesta löivät rumpua naisten maajoukkueen pelaajat, media ja myös miesten maajoukkueen pelaajat.väisteli ensin asiaa, mutta näyttäytyy lopulta myös edistyksellisenä tasa-arvon ajajana. Onnittelut siis Palloliiton johdolle.A-maajoukkueiden samansisältöiset pelaajasopimusehdot eivät tietenkään tarkoita, että maailma olisi valmis. Sopimukset ovat kuitenkin pelaajille merkittävä taloudellinen tuki. Tästä on hyvä jatkaa tasa-arvotyötä jalkapallossa, urheilussa ja yhteiskunnassa.sopimus on symbolisesti tärkeä. Moderni jalkapallo on kehittynyt yhteiskunnissa, joissa historiallinen rakenteellinen epätasa-arvo on syrjinyt naisten jalkapalloa ja urheilua. Eriarvoiset maajoukkuebonukset ovat olleet epätasa-arvon symboli.Miesten urheilua on pidetty etenkin joukkuelajeissa, kuten jalkapallossa normina. Sellainen näkemys ei aja naisten eikä sen paremmin lajinkaan etua.