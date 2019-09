Urheilu

Jokerit aloitti kautensa nihkeällä tappiolla, kaksi pomppukiekkoa painui maalivahti Antti Niemen taakse

Jokerien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Halvalla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ottelun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kanadalaisvalmentaja

Jokereilta