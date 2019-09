Urheilu

Robin Lod tuntee Huuhkajien torstain vastuksen: ”Kreikka kaatuu sillä pelillä, mitä olemme pelanneet”

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ottelu

Suomi–Kreikka EM-karsintaottelu torstaina kello 21.45 Tampereen Ratinassa