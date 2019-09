Urheilu

Vaatimaton huipputoppari ja sen pari

Liian

”Tulosten

Suomen

Toivio

Äijälä

Toivio

Kreikka pelaa pysyäkseen mukana taistossa

Kreikan

EM-karsintaottelu Suomi–Kreikka Tampereella Ratinan stadionilla kello 21.45. Viasat ja Viafree näyttävät ottelun.