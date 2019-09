Urheilu

Lumisadetta luvassa Tokion kesäolympialaisten helteisiin? Kisajärjestäjät etsivät keinoja viilennykseen

Vuoden

Lumitestin

2020 Tokion olympialaisten järjestäjät pohtivat keinoja, miten yleisöä ja kilpailijoita voisi suojata helteeltä kisojen aikana. Yhdeksi vaihtoehdoksi on noussut tekolumen puhaltaminen yleisön päälle, kertoo uutistoimisto AFP.Järjestäjät vahvistivat torstaina, että he aikovat kokeilla tekolumen puhaltamista kanoottikilpailun yhteydessä 13. syyskuuta.”Me ole vielä päättäneet, aiommeko käyttää tätä järjestelmää olympialaisissa, mutta kokeille, kuinka tehokasta se on”, järjestäjien edustaja kertoi AFP:lle.Järjestäjiltä kysyttiin myös mahdollisesta arvostelusta, jota ympäristösyistä lumen puhaltaminen helteillä voi aiheuttaa.”Olemme avoimia kaikille mahdollisille uusille ideoille”, vastaus kuului.Japanin yleisradioyhtiö NHK kertoi, että kokeilussa käytetään pieniä lumentekokoneita, jotka tuottavat tonnin lunta päivässä. Järjestelykomitean jäsenet menevät katsomopaikoille, jotta he voivat arvioida lumen puhaltamisen tehokkuutta.taustalla on lisääntyvät huolet terveyttä vaarantavista helteistä, sillä Tokiossa on säännöllisesti kesäkuukausina 35 asteen lämpötiloja kosteusprosentin noustessa 80:een.Jo aiemmin järjestäjät ovat kokeilleet muun muassa vesihöryasemia, ilmastoituja telttoja ja jopa yleisöjonojen varrelle sijoitettuja kukkaruukkuja – tällä on arveltu olevan psykologisesti viilentävä vaikutus.Elokuussa Japanissa järjestetyissä purjehduskilpailuissa urheilijoille annettiin lupa jättää pelastusliivit pois. Helteellä oli jo kielteinen vaikutus toiseen lajiin, triathloniin: ranskalaista kilpailijaa hoidettiin lämpöhalvauksen takia.Kun Japani edellisen kerran, vuonna 1964, isännöi kesäolympialaisia, ne järjestettiin lokakuussa helteiden välttämiseksi. Ensi vuonna kisat alkavat 24. heinäkuuta.