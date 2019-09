Urheilu

Jasse Tuominen oli hitain ja pienin, mutta nyt hän on Valioliiga-tähden hyökkääjäpari

Tarina

Tuominen

”Minulla on tosi kova halu pelata, ja haluaisin isomman roolin.”

Hyökkääjä

”Tuominen oli joukkueen hitain ja pienin pelaaja. Hän oli kuitenkin äärimmäisen taitava.”

Valko-Venäjä

Suomi–Kreikka EM-karsintaottelu Tampeereella kello 21.45. Viafree näyttää ottelun.