EM-kisapaikka toisi Palloliitolle vähintään lähes 10 miljoonaa euroa

Suomen

jalkapallomaajoukkueen mahdollinen EM-lopputurnauspaikka toisi Suomen Palloliitolle myös melkoisen rahapotin. Kaikki lopputurnaukseen selviytyvät joukkueet saavat 9,25 miljoonaa euroa, kertoo uutistoimisto AFP.Lisäksi jokaisesta lopputurnauksessa pelatusta voitosta kilahtaisi Palloliiton kassaan 1,5 miljoonaa euroa ja tasapelistä 750 000 euroa.Lohkovaiheen jälkeisistä pudotuspelien voitoista tulee voittajille lisää rahaa siten, että loppuottelun voittajan tilipussi on 20,25 miljoonaa euroa. Kun tähän lisätään lopputurnauksen osallistumissumma ja alkulohkon voitoista tai tasapeleistä saadut rahat, EM-kisojen voittaja saa maksimissaan 34 miljoonaa euroa. Vuonna 2016 EM-mestari pystyi saamaan korkeintaan 26 miljoonaa euroa.Vuoden 2016 EM-lopputurnaus pelattiin myös 24 joukkueen kesken. Rahapotti on kasvanut 23 prosenttia, sillä ensi vuoden lopputurnauksen kokonaissumma on 371 miljoonaa euroa.Vuoden 2020 lopputurnaus pelataan 12 kaupungissa eri puolilla Eurooppaa. Välierät ja loppuottelu pelataan Lontoon Wembleyllä.