Näin Suomi voi edetä jalkapallon EM-kisoihin: vierasottelu Bosnia ja Hertsegovinaa vastaan ratkaisee paljon

miesten jalkapallomaajoukkue on pelannut loistavat EM-karsinnat, ja torstaina Kreikasta otettu 1–0-voitto vei Huuhkajat tilanteeseen, jossa joukkueella on varaa jopa useaan pistemenetykseen ja silti paikka ensi kesän lopputurnaukseen irtoaisi.Otteluita on jäljellä vielä viisi, joten mahdollisia tapoja selviytyä kisoihin on lukuisia. HS esittelee seuraavaksi muutaman.Yksinkertaisinta olisi tietysti voittaa kolme seuraavaa peliä, eli Italia, Bosnia ja Hertsegovina sekä Armenia, niin homma voisi olla paketissa jo pari kierrosta ennen karsinnan päättymistä.realistisemmin ajateltuna on kaksi kolmesta kotiottelusta ainakin voitettava. Lokakuun puolivälissä vieraaksi saapuu Armenia ja kuukautta myöhemmin Liechtenstein, ja näistä otteluista pitää voida laskea yhteensä kuusi pistettä Suomen laariin.18 pistettä ei kuitenkaan suurella todennäköisyydellä riitä lopputurnauspaikkaan, vaan Italialta, Bosnia ja Hertsegovinalta tai Kreikalta pitää ottaa muutama piste.Suomelle sunnuntaina Italiaa vastaan miten tahansa, on seuraavana odottava vieraspeli Bosnia ja Hertsegovinaa vastaan ratkaisevassa asemassa kisoihin pääsyn kannalta. Tappiokaan ei kaada haaveita, mutta juhlat siirtyvät myöhemmäksi.Armeniasta tai Kreikasta ei ole Suomen uhkaajiksi, mutta Bosnia ja Hertsegovina voi vielä aiheuttaa ilmakuoppia Huuhkajien liitoon. Jos Suomi ottaa vähintään pisteen lokakuun vaikeasta vieraspelistään, voi kisapaikka varmistua jo ennen viimeistä kierrosta.Jos sekä Italiaa että Bosnia ja Hertsegovinaa vastaan tulee tappio, ei kisapaikka ole omissa käsissä. Maalin tappio Bosnialle ja Hertsegovinalle pitäisi kuitenkin Suomen tasapisteissä edellä, sillä kesäkuussa Huuhkajat kaatoi Bosnia ja Hertsegovinan 2–0, ja tasatilanteessa keskinäiset ottelut ratkaisevat järjestyksen.jos Huuhkajien riemumarssi jostain syystä päättyisi, eikä kisapaikkaa karsinnoista irtoaisi, on takaporttina vielä Kansojen liiga.Suomi voitti viime vuonna pelatun Kansojen liigan lohkonsa ja selvisi kilpailun pudotuspeleihin. EM-karsintojen jälkeen pelattavissa pudotuspeleissä on tarjolla paikka EM-viheriöillä. Se irtoaa voittamalla yksiosainen välierä ja finaali.Hoitamalla pisteitä kahdesta seuraavasta vaikeasta pelistä voi Huuhkajat kuitenkin sinetöidä menestyksekkäät karsinnat kotipeleissä Armeniaa ja Liechtensteinia vastaan ja jättää takaportit muiden tutkittaviksi.