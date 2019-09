Urheilu

Minuutin ajan maailmanmestari

Jos

”Sillä hetkellä, kun kiekko meni maaliin ja tuomari hyväksyi sen, me olimme maailmanmestareita.”

Kunnes

”Päästiin muun muassa katsomaan Kiinan muuria, tuli samalla parituhatta askelmaa porrasnousua.”

Jääkiekossa

”Muutos vanhaan on lähinnä henkinen.”

Espoo

”Amerikkalaisittain voisi sanoa, että se oli dream come true.”

Naisten

”Aina tulee se seuraava askel, jota tavoitella. Emmehän me yhdessä vaiheessa maajoukkueessa meinanneet voittaa niitä pronssiotteluitakaan.”

Vaikka

”Nimesin paikallisottelut jo Kehä I:n derbyksi, kun sitä pitkin Tapiolasta Malmille ajetaan.”

Naisten

Naisten Liiga alkaa 7. syyskuuta otteluilla KalPa–Kärpät, Ilves–Kiekko-Espoo, Sport–HIFK, Kuortane–TPS, Lukko–HPK. Ruutu+ näyttää ottelut suorina.