FC Lahdelle poikkeuksellisen isot sakot kannattajien toiminnasta: ”Poikkeuksellisen väkivaltaista ja vaarallista”

Veikkausliigassa pelaava FC Lahti on saanut harvinaisen isot sakot kannattajiensa toiminnasta 10. elokuuta pelatun HJK-vierasottelun yhteydessä. HJK voitti ottelun maalein 4–0.Palloliiton kurinpitovaliokunta määräsi FC Lahdelle 6 500 euron sakot, eli moninkertaiset verrattuna esimerkiksi HJK:n ja HIFK:n heinäkuisen kohtaamiseen verrattuna.mukaan FC Lahden kannattajat olivat ennen HJK-ottelun alkua pitäneet hallussa ja sytyttäneet Telia 5g -areenan välittömässä läheisyydessä 10–15 soihtua aiheuttaen vaaratilanteita niin henkilö- kuin omaisuusvahinkojen osalta. Yksi FC Lahden kannattajista kaatoi tilanteen aikana poliisin.Kannattajien toiminta on ollut erittäin vakavaa ja aiheuttanut lukuisia vaaratilanteita.”FC Lahden häiriötä aiheuttaneet kannattajat ovat toimineet järjestäytyneesti sekä tarkoituksellisesti nimenomaan pyrkien aiheuttamaan vahinkoja ja yleistä vaaraa. FC Lahden kannattajien toiminta osoittaa poikkeuksellista piittaamattomuutta ihmisten turvallisuutta kohtaan”, päätöksessä todetaan.mukaan FC Lahden kannattajien menettelystä on aiheutunut myös huomattavia esinevahinkoja sekä niiden riski. Kannattajien areenan katolle heittämä soihtu on polttanut kattohuopaan reiän, mistä aiheutui merkittävä paloriski koko katon ja sen rakenteiden osalta.Yksi palavista soihduista heitettiin myös lähellä sijainneen auton pyörän alle, mikä olisi pahimmillaan voinut aiheuttaa esimerkiksi renkaan syttymisen, auton räjähtämisen ja syttymisen tuleen. Auton suuremmat vahingot on estänyt järjestysmiehen ripeä toiminta.”FC Lahden kannattajien toiminta on ollut jalkapallo-ottelulle poikkeuksellisen väkivaltaista ja vaarallista, ja aiheuttanut syntyneiden esinevahinkojen lisäksi vaaran vakavista henkilö- ja esinevahingoista.”sopimusehtojen mukaan katsoja sitoutuu korvaamaan kulut 5 000 euroon saakka. Katsoja saapumalla otteluun hyväksyy ehdot ja niiden rikkomisesta mahdollisesti seuraavat rangaistukset. Maksaja ei siis enää ole seura vaan soihtua polttanut katsoja – mikäli hänet tavoitetaan.Sama koskee muun muassa ottelustadionin korjaamisesta aiheutuneita kustannuksia tai ulkopuolisille henkilöille aiheutuneista vahingoista aiheutuneita kuluja.paikallispelistä 4. heinäkuuta sekä HIFK että HJK saivat 1 700 euron sakot joukkueiden kannattajien rikkottua ottelutapahtumassa useita turvallisuusmääräyksiä. Kauden ensimmäisestä, huhtikuussa pelatusta Stadin derbystä molemmat joukkueet saivat 1 500 euron sakot.