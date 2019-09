Antti Siltala on savolainen huumorimies, jonka firman nimikin on lainattu AC/DC:ltä

Urheilu

Takarivin poika iskee voimalla

Kopio

”Olen sopeutunut aika hyvin.”

Ulkomaankierroksen

”Iivolle en häviä missään muussa kuin hiihtoladulla ja raveissa.”

Siltala

”Ainahan se maajoukkue kiinnostaa.”

Siltala

”Varmasti jollakin tavalla olen aina mukana.”

Maaotteluita

Lentopallosta

”Banks on ihan fiksu kaveri”

Suomi

Suomen